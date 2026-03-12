Azərbaycan BƏƏ ilə hökumət təcrübələrini bölüşəcək
Xarici siyasət
- 12 mart, 2026
- 14:57
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında hökumət təcrübələrinin mübadiləsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu" təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Anlaşma Memorandumu qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin edəcək, Xarici İşlər Nazirliyi isə Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətinə bildiriş göndərəcək.
Son xəbərlər
15:41
Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində Tədbirlər Planı imzalayıbXarici siyasət
15:37
Foto
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilibHadisə
15:36
İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürübDigər ölkələr
15:28
Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyirDigər ölkələr
15:25
Foto
Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edibEkologiya
15:23
Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıbElm və təhsil
15:21
Foto
İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edibRegion
15:20
Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilərRegion
15:19