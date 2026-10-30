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    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:38
    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müzakirə ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovun Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Miroslav Lorincin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı baş tutub.

    Görüşdə Agentliyin tarixi, fəaliyyəti, Azərbaycanda mövcüd mina probleminin miqyası, bu problemin yaratdığı fəsadlar və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra edilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatlarının gedişatı barədə nümayəndə heyətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin mina və digər partlayıcı sursatlardan təmizlənməsi əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, infrastruktur layihələrinin icrası, iqtisadi fəaliyyətin bərpası və Böyük Qayıdış prosesinin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Görüşdə, gələcək əməkdaşlıq imkanları, Azərbaycanda humanitar minatəmizləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə Slovakiyanın mümkün dəstəyi, təlimlər, təcrübə və bilik mübadiləsi, eləcə də qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Vüqar Süleymanov Miroslav Lorinc Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) İşğaldan azad edilmiş ərazilər Slovakiya
    Foto
    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества
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