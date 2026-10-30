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    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2026
    • 11:05
    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Вооруженные силы Словакии обсудили перспективы сотрудничества.

    Как сообщили Report в ANAMA, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с делегацией во главе с начальником Генерального штаба ВС Словакии генералом Мирославом Лориным в Баку.

    Делегация была проинформирована об истории и деятельности Агентства, масштабах существующей минной проблемы в Азербайджане, последствиях этой проблемы, а также о ходе гуманитарных операций по разминированию на освобожденных территориях.

    На встрече также обсуждена возможная поддержка со стороны Словакии в гуманитарных мероприятиях по разминированию в Азербайджане, проведение учений, обмен опытом и знаниями, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества
    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества
    ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Азербайджано-словацкие отношения
    Фото
    ANAMA ilə Slovakiya Silahlı Qüvvələri arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
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    ANAMA, Slovak Armed Forces discuss prospects for future co-op
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