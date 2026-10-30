ANAMA и ВC Словакии обсудили возможности будущего сотрудничества

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Вооруженные силы Словакии обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщили Report в ANAMA, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя правления ANAMA Вугара Сулейманова с делегацией во главе с начальником Генерального штаба ВС Словакии генералом Мирославом Лориным в Баку.

Делегация была проинформирована об истории и деятельности Агентства, масштабах существующей минной проблемы в Азербайджане, последствиях этой проблемы, а также о ходе гуманитарных операций по разминированию на освобожденных территориях.

На встрече также обсуждена возможная поддержка со стороны Словакии в гуманитарных мероприятиях по разминированию в Азербайджане, проведение учений, обмен опытом и знаниями, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.