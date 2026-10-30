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    Əli Əsədov: Gürcüstanda yayda enerji sistemində ciddi qəzadan sonra Azərbaycan operativ dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 10:39
    Əli Əsədov: Gürcüstanda yayda enerji sistemində ciddi qəzadan sonra Azərbaycan operativ dəstək göstərib
    Əli Əsədov

    İyulda Gürcüstanın enerji sistemində baş vermiş ciddi qəzadan sonra Gürcüstan tərəfinin müraciəti əsasında Azərbaycan operativ dəstək göstərib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Baş nazir Əli Əsədov Siqnaxidə Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 11-ci iclasında çıxış edərkən deyib.

    O qeyd edib ki, elektrik enerjisi sistemləri arasında güc mübadiləsi əhəmiyyətli dərəcədə artırılmış və hazırda da bu səviyyədə davam etdirilir:

    "Birgə həyata keçirdiyimiz meqa enerji layihələri (BTC, Cənub Qaz Dəhlizi) bu gün regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, enerji təchizatı marşrutlarının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu gün Azərbaycan qazı artıq 16 ölkəyə ixrac olunur".

    Baş nazir bildirib ki, yaşıl energetika sahəsində əməkdaşlığın uğurlu nəticəsi olaraq bu gün iki ölkə Avropaya yaşıl enerji dəhlizini salmağa başlayıblar.

    Onun fikrincə bu layihə də Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm faktor rolunu oynayacaq.

    Əli Əsədov Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı
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