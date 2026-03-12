Минобороны: Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 15:54
Силы противовоздушной обороны Катара отразили новую воздушную атаку на территорию страны.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Катара.
"Вооруженные силы перехватили воздушную атаку, направленную против территории Катара", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, силы ПВО смогли перехватить восемь баллистических ракет и несколько беспилотников, одна ракета упала в безлюдной местности.
