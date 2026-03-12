Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Минобороны: Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку

    • 12 марта, 2026
    • 15:54
    Силы противовоздушной обороны Катара отразили новую воздушную атаку на территорию страны.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Катара.

    "Вооруженные силы перехватили воздушную атаку, направленную против территории Катара", - сказано в сообщении.

    По данным ведомства, силы ПВО смогли перехватить восемь баллистических ракет и несколько беспилотников, одна ракета упала в безлюдной местности.

