Qətər HHM qüvvələri 8 ballistik raketi və bir neçə dronu məhv edib
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 16:09
Qətərin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) qüvvələri ölkə ərazisinə edilən yeni hava hücumunu dəf edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.
"Silahlı qüvvələr Qətər ərazisinə yönəlmiş hava hücumunu dəf edib", - məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, HHM qüvvələri 8 ballistik raketi və bir neçə pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirə bilib, bir raket yaşayış olmayan əraziyə düşüb.
