    Романо Проди: ООН с годами она становится все более бессильной

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 15:40
    Романо Проди: ООН с годами она становится все более бессильной

    ООН, сыгравшая некогда важную роль в процессах деколонизации и миротворческих миссиях, с годами становится все более бессильной.

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Италии Романо Проди на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

    По его словам, ослабление эффективности ООН во многом было связано с тем, что со временем усилилась роль Совета Безопасности, где сформировалось своеобразное разделение функций.

    "Небольшие проблемы передавались ООН, а крупные - Совету Безопасности", - сказал Проди.

    Он подчеркнул, что любой международный институт теряет силу, когда люди перестают верить в его способность влиять на процессы. По словам экс-премьера, во время заседаний Совета Безопасности его больше интересовало не то, каким будет решение большинства, а то, кто именно воспользуется правом вето.

    Проди также отметил, что доводы в пользу усиления роли стран Глобального Юга, Латинской Америки и других регионов являются справедливыми.

    "Но если при этом сохраняется право вето, ситуация только ухудшается, потому что увеличивается число тех, кто может им воспользоваться", - заявил он.

    Проди подчеркнул, что кризис затрагивает все институты голосования, как в наднациональных платформах, таких как ООН, так и внутри правительств.

    "Именно поэтому сейчас, в условиях глубокого кризиса европейских институтов, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил перейти от принципа единогласия к голосованию большинством, потому что очевидно: требование единогласия фактически парализует институты", - сказал он.

    Лента новостей