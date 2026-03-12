Романо Проди: ООН с годами она становится все более бессильной

ООН, сыгравшая некогда важную роль в процессах деколонизации и миротворческих миссиях, с годами становится все более бессильной.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Италии Романо Проди на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

По его словам, ослабление эффективности ООН во многом было связано с тем, что со временем усилилась роль Совета Безопасности, где сформировалось своеобразное разделение функций.

"Небольшие проблемы передавались ООН, а крупные - Совету Безопасности", - сказал Проди.

Он подчеркнул, что любой международный институт теряет силу, когда люди перестают верить в его способность влиять на процессы. По словам экс-премьера, во время заседаний Совета Безопасности его больше интересовало не то, каким будет решение большинства, а то, кто именно воспользуется правом вето.

Проди также отметил, что доводы в пользу усиления роли стран Глобального Юга, Латинской Америки и других регионов являются справедливыми.

"Но если при этом сохраняется право вето, ситуация только ухудшается, потому что увеличивается число тех, кто может им воспользоваться", - заявил он.

Проди подчеркнул, что кризис затрагивает все институты голосования, как в наднациональных платформах, таких как ООН, так и внутри правительств.

"Именно поэтому сейчас, в условиях глубокого кризиса европейских институтов, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил перейти от принципа единогласия к голосованию большинством, потому что очевидно: требование единогласия фактически парализует институты", - сказал он.