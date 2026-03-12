Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

    Наука и образование
    • 12 марта, 2026
    • 15:08
    ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил итоговые результаты вступительного экзамена (I попытка) в магистратуры высших учебных заведений, проведенного 15 февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, наивысший показатель среди всех участников экзамена продемонстрировал один абитуриент, набравший 96 баллов из возможных 100.

    В целях рассмотрения обращений, касающихся экзаменационных результатов, ГЭЦ запускает апелляционный процесс начиная с 17 марта.

    Абитуриенты, желающие обратиться в апелляционную комиссию, должны пройти регистрацию, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ с 10:00 13 марта до 17:00 15 марта.

    Лица, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, утратят право на подачу апелляционного обращения.

    Регистрация для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру будет открыта с 1 по 14 апреля 2026 года. Сам экзамен запланирован на 17 мая.

    результаты экзамена поступление в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ)
    Magistraturaya qəbulun yekun nəticələri açıqlanıb, bir nəfər 96 bal toplayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:24
    Фото

    Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

    Другие
    15:21

    Кобахидзе: Грузия увеличит пошлину на ввоз автомобилей старше 6 лет вместо запрета их импорта

    В регионе
    15:12

    Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта

    В регионе
    15:08

    ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуру

    Наука и образование
    15:04

    Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытом

    Внешняя политика
    14:58

    Anglo Asian Mining произвела более 1 млн унций в золотом эквиваленте на рудниках в Азербайджане

    Промышленность
    14:51

    В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человек

    Внутренняя политика
    14:45

    В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в Азербайджане

    Внутренняя политика
    14:44

    Песков: РФ рассчитывает продолжение проекта "Север-Юг" после эскалации вокруг Ирана

    В регионе
    Лента новостей