    • 12 марта, 2026
    • 15:24
    Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

    Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в Лянкяране.

    Как сообщает региональный корреспондент Report, самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, совершил посадку в Лянкяранском международном аэропорту.

    Отмечается, что гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. Для приема груза в аэропорт прибыли грузовики Иранского общества Красного Полумесяца.

    После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пограничному пропускному пункту Астара для последующей отправки в Иран.

    Отметим, что 11 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Путин поблагодарил азербайджанскую сторону за оперативную помощь в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за создание условий для транзита гуманитарной помощи через территорию Азербайджана.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

