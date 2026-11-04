В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"

На VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Стамбуле состоялся показ документального фильма режиссера Атакана Кяркуклу "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана".

Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм представлен в категории документального кино.

Картина исследует значение Азыхской пещеры, расположенной на юго-западе Азербайджана, в контексте возникновения человеческого вида и его дальнейшего расселения по планете. На основе 2D- и 3D-графики, анимации и экспертных мнений в ленте подробно раскрываются архитектура пещеры, история ее научного освоения и современное состояние.

В работе над фильмом приняли участие ведущие азербайджанские и зарубежные исследователи. Своими выводами об уникальности памятника поделились эксперт Центра археологических исследований MONREPOS Жоао Мануэль Маррейрос, профессор британского Даремского университета Пол Барри Петтитт, профессор Университета Виктории (Канада) Эйприл Ноуэлл и др.