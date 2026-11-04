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    В Стамбуле представлен фильм "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана"

    Kультурная политика
    • 04 ноября, 2026
    • 14:53
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана

    На VI Кинофестивале тюркского мира "Коркут Ата" в Стамбуле состоялся показ документального фильма режиссера Атакана Кяркуклу "Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана".

    Как сообщает корреспондент Report из Стамбула, фильм представлен в категории документального кино.

    Картина исследует значение Азыхской пещеры, расположенной на юго-западе Азербайджана, в контексте возникновения человеческого вида и его дальнейшего расселения по планете. На основе 2D- и 3D-графики, анимации и экспертных мнений в ленте подробно раскрываются архитектура пещеры, история ее научного освоения и современное состояние.

    В работе над фильмом приняли участие ведущие азербайджанские и зарубежные исследователи. Своими выводами об уникальности памятника поделились эксперт Центра археологических исследований MONREPOS Жоао Мануэль Маррейрос, профессор британского Даремского университета Пол Барри Петтитт, профессор Университета Виктории (Канада) Эйприл Ноуэлл и др.

    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана
    В Стамбуле представлен фильм Азыхская пещера: Колыбель Азербайджана

    Кинофестиваль Азыхская пещера Документальный фильм Атакан Кяркуклу
    Фото
    İstanbulda Atakan Kərküklünün "Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" sənədli filmi nümayiş olunub
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