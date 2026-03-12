Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан

Борт МЧС России доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"Авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 13 тонн", - говорится в сообщении.