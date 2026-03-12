Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан
В регионе
- 12 марта, 2026
- 12:16
Борт МЧС России доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
"Авиацией ведомства организована доставка лекарственных препаратов в Азербайджанскую Республику для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Исламской Республики Иран. Борт Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз общей массой более 13 тонн", - говорится в сообщении.
