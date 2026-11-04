Бюджет ГНФАР на 2027 год прогнозируется с профицитом

Бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2027 год прогнозируется с профицитом: доходы ожидаются на уровне $7,8 млрд (13,26 млрд манатов), а расходы - $7,1 млрд (12,07 млрд манатов).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

По словам министра, трансферт из фонда в государственный бюджет в следующем году планируется сократить.

"В 2027 году трансферт из фонда в государственный бюджет, как ожидается, составит $7 млрд. Это на $550 млн, или на 935 млн манатов, меньше, чем в текущем году. Политика, направленная на сокращение трансферта, последовательно реализуется уже второй год", - отметил Бабаев.

Напомним, в 2026 году доходы бюджета ГНФАР прогнозируются на уровне 13 млрд 32,3 млн манатов, что на 9,8% меньше, чем в предыдущем году. Расходы фонда ожидаются в размере 13 млрд 16 млн манатов - на 11% меньше прошлогоднего показателя.

В государственном бюджете на 2026 год трансферт из ГНФАР предусмотрен в размере 12 млрд 835 млн манатов. Это на 11,4% меньше утвержденного прогноза на 2025 год.