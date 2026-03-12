İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 12:22
    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) təyyarəsi humanitar yardımı İrana Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya FHN-in mətbuat xidməti məlumat verib.

    "Azərbaycana dərman preparatlarının çatdırılması nazirlik tərəfindən həyata keçiriləcək. Daha sonra isə onlar İran hökumətinin səlahiyyətli nümayəndələrinə təhvil veriləcək. Rusiya FHN-nin "İl-76" təyyarəsi ümumi çəkisi 13 tondan çox olan humanitar yükü çatdıracaq", - məlumatda bildirilib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Humanitar yardım
    Россия доставит гуманитарную помощь Ирану через Азербайджан

