İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 510 milyon manat ola bilər

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 12:54
    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 510 milyon manat ola bilər

    2027-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 510 milyon manat proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, gəlirlərin 38,8 %-ni və yaxud 198 milyon manatını dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan dotasiya təşkil edəcək ki, bu da cari illə müqayisədə 13,6 milyon manat və yaxud 6,4 % azdır. Naxçıvanın öz gəlirləri isə cari illə müqayisədə 40,4 milyon manat və yaxud 14,9 % artımla - 312 milyon manat proqnozlaşdırılır.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət büdcəsi
    В 2027 году бюджет Нахчывана может составить 510 млн манатов
    MiniBoss
    MiniBoss

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