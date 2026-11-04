Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 510 milyon manat ola bilər
Maliyyə
- 04 noyabr, 2026
- 12:54
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2027-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlir və xərcləri bərabər olmaqla 510 milyon manat proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Sənədə əsasən, gəlirlərin 38,8 %-ni və yaxud 198 milyon manatını dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan dotasiya təşkil edəcək ki, bu da cari illə müqayisədə 13,6 milyon manat və yaxud 6,4 % azdır. Naxçıvanın öz gəlirləri isə cari illə müqayisədə 40,4 milyon manat və yaxud 14,9 % artımla - 312 milyon manat proqnozlaşdırılır.
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