В 2027 году бюджет Нахчывана может составить 510 млн манатов
Финансы
- 04 ноября, 2026
- 13:13
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В 2027 году бюджет Нахчыванской Автономной Республики прогнозируется в размере 510 млн манатов, при этом его доходная и расходная части будут сбалансированы.
Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2027 год.
Согласно документу, субсидии из централизованных расходов госбюджета составят 198 млн манатов (38,8% доходов), что на 13,6 млн манатов (на 6,4%) меньше, чем в текущем году.
Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 312 млн манатов, что на 40,4 млн манатов (на 14,9%) больше по сравнению с текущим годом.
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