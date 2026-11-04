Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В 2027 году бюджет Нахчывана может составить 510 млн манатов

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 13:13
    В 2027 году бюджет Нахчывана может составить 510 млн манатов

    В 2027 году бюджет Нахчыванской Автономной Республики прогнозируется в размере 510 млн манатов, при этом его доходная и расходная части будут сбалансированы.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2027 год.

    Согласно документу, субсидии из централизованных расходов госбюджета составят 198 млн манатов (38,8% доходов), что на 13,6 млн манатов (на 6,4%) меньше, чем в текущем году.

    Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 312 млн манатов, что на 40,4 млн манатов (на 14,9%) больше по сравнению с текущим годом.

    Государственный бюджет Азербайджана Нахчыванская Автономная Республика
    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 510 milyon manat ola bilər
    44 filmi
    44 filmi

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