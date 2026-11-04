В 2027 году бюджет Нахчывана может составить 510 млн манатов

В 2027 году бюджет Нахчыванской Автономной Республики прогнозируется в размере 510 млн манатов, при этом его доходная и расходная части будут сбалансированы.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2027 год.

Согласно документу, субсидии из централизованных расходов госбюджета составят 198 млн манатов (38,8% доходов), что на 13,6 млн манатов (на 6,4%) меньше, чем в текущем году.

Собственные доходы Нахчывана прогнозируются на уровне 312 млн манатов, что на 40,4 млн манатов (на 14,9%) больше по сравнению с текущим годом.