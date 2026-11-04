İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gələn il İTSF-nin büdcəsi 3 milyard manata yaxın olacaq

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 12:50
    Gələn il İTSF-nin büdcəsi 3 milyard manata yaxın olacaq

    2027-cı ildə İcbari Tibbi Sığorta Fondunun (İTSF) büdcə xərclərinin 2 milyard 980,2 milyon (2026-ci illə müqayisədə 13,7 % çox) olması proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilir.

    Xatırladaq ki, gələn il Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 1,1 milyard manatı və yaxud 2,6 %-i İTSF-yə ayırmaların payına düşəcək. Bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 22,2 % çoxdur.

    İcbari Tibbi Sığorta Milli Məclis Qanun layihəsi Dövlət büdcəsi
    Расходы Фонда ОМС в 2027г составят около 3 млрд манатов в 2027г
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