Gələn il İTSF-nin büdcəsi 3 milyard manata yaxın olacaq
Maliyyə
- 04 noyabr, 2026
- 12:50
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2027-cı ildə İcbari Tibbi Sığorta Fondunun (İTSF) büdcə xərclərinin 2 milyard 980,2 milyon (2026-ci illə müqayisədə 13,7 % çox) olması proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilir.
Xatırladaq ki, gələn il Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 1,1 milyard manatı və yaxud 2,6 %-i İTSF-yə ayırmaların payına düşəcək. Bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 22,2 % çoxdur.
Son xəbərlər
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)Maliyyə
08:52
Video
Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıbRegion
08:30
ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilibDigər ölkələr
08:15
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilibHadisə
08:10
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03
Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlərDigər ölkələr
08:00
Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu GünüdürMedia
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr