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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Расходы Фонда ОМС в 2027г составят около 3 млрд манатов в 2027г

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 13:08
    Расходы Фонда ОМС в 2027г составят около 3 млрд манатов в 2027г

    Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2027 год прогнозируются на уровне 2 млрд 980,2 млн, что на 13,7% больше по сравнению с текущим годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на проект пакета бюджета на 2027 год.

    Документ обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    Отметим, что в следующем году 1,1 млрд манатов, или 2,6% расходов госбюджета Азербайджана придется на долю трансфертов в Фонд ОМС (+22,2% от показателя на 2026 год).

    Обязательное медицинское страхование (ОМС) Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Gələn il İTSF-nin büdcəsi 3 milyard manata yaxın olacaq
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