Расходы Фонда ОМС в 2027г составят около 3 млрд манатов в 2027г
Финансы
- 04 ноября, 2026
- 13:08
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Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2027 год прогнозируются на уровне 2 млрд 980,2 млн, что на 13,7% больше по сравнению с текущим годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на проект пакета бюджета на 2027 год.
Документ обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Отметим, что в следующем году 1,1 млрд манатов, или 2,6% расходов госбюджета Азербайджана придется на долю трансфертов в Фонд ОМС (+22,2% от показателя на 2026 год).
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