İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

    Hadisə
    • 04 noyabr, 2026
    • 12:49
    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Əfqanıstan vətəndaşları saxlanılıb

    Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən dörd Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində həmin şəxslər İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edərkən saxlanılıb.

    Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.

    Sərhəd pozuntusu Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
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