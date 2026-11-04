Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года

Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4% с 3,8% в сентябре, достигнув максимума за три года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистического управления Европейского союза (ЕС) Eurostat.

Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством экономистов. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, осталась на уровне 2,5%.

Reuters отмечает, что основным фактором ускорения инфляции стало удорожание энергоносителей на фоне войны США против Ирана. Рост цен на услуги ускорился до 3,3%, на промышленные товары - до 1,2%, а необработанные продукты питания подорожали на 4,6%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже дважды в этом году повышал ставки. По данным агентства, представители руководства банка допускают очередное повышение в декабре.

ЕЦБ ожидает, что инфляция будет превышать 4% на протяжении большей части первого полугодия 2027 года, после чего снизится до уровня немного выше 2%.