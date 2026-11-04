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    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года

    Экономика
    • 04 ноября, 2026
    • 14:49
    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года

    Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4% с 3,8% в сентябре, достигнув максимума за три года.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные статистического управления Европейского союза (ЕС) Eurostat.

    Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством экономистов. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, осталась на уровне 2,5%.

    Reuters отмечает, что основным фактором ускорения инфляции стало удорожание энергоносителей на фоне войны США против Ирана. Рост цен на услуги ускорился до 3,3%, на промышленные товары - до 1,2%, а необработанные продукты питания подорожали на 4,6%.

    Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже дважды в этом году повышал ставки. По данным агентства, представители руководства банка допускают очередное повышение в декабре.

    ЕЦБ ожидает, что инфляция будет превышать 4% на протяжении большей части первого полугодия 2027 года, после чего снизится до уровня немного выше 2%.

    Инфляция Европейский союз (ЕС)
    Eurozone inflation hits three-year high
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