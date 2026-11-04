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    Avrozonada inflyasiya son 3 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:43
    Avrozonada inflyasiya son 3 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Avrozonada illik inflyasiya oktyabr ayında 4 %-ə yüksələrək son 3 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Avropa İttifaqının (Aİ) Statistika İdarəsi – "Eurostat"ın məlumatlarına istinadən bildirib.

    Məlumata görə, sentyabr ayında inflyasiya 3,8 % təşkil edib.

    Göstərici agentliyin sorğu keçirdiyi iqtisadçıların proqnozu ilə üst-üstə düşüb. Ərzaq və enerji daşıyıcılarının qiymətləri nəzərə alınmadan hesablanan baza inflyasiyası isə 2,5 % olaraq qalıb.

    Qeyd olunub ki, inflyasiyanın sürətlənməsinin əsas amili ABŞ-nin İrana qarşı müharibəsi fonunda enerji daşıyıcılarının bahalaşmasıdır. Xidmətlərin qiymət artımı 3,3 %-ə, sənaye mallarının qiymət artımı isə 1,2 %-ə yüksəlib. Emal olunmamış ərzaq məhsulları isə 4,6 % bahalaşıb.

    Avropa Mərkəzi Bankı bu il artıq iki dəfə faiz dərəcələrini artırıb. Məlumata görə, bank rəhbərliyinin nümayəndələri dekabrda növbəti artımı mümkün hesab edirlər.

    Avropa Mərkəzi Bankı inflyasiyanın 2027-ci ilin ilk yarısında 4 %-dən yüksək olacağını, daha sonra isə 2 %-dən bir qədər yuxarı səviyyə təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.

    İnflyasiya Eurostat Avrozona
    Инфляция в еврозоне достигла максимума за три года
    Eurozone inflation hits three-year high
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