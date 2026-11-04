Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 15:07
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий

    Азербайджан и Россия подписали совместный план мероприятий на 2027-2029 годы в сфере чрезвычайных ситуаций.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Как отмечается в сообщении, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с российской делегацией во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым, прибывшим в Азербайджан в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

    Кямаледдин Гейдаров поприветствовал гостей и поблагодарил их за участие в чемпионате мира. Он подчеркнул значимость проведения этого мероприятия в Азербайджане и выразил уверенность, что соревнования будут способствовать укреплению профессиональных связей между спасателями стран - членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, обмену опытом и развитию пожарно-спасательного спорта.

    Касаясь развития азербайджано-российских отношений, министр отметил успешное сотрудничество профильных структур двух стран в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, он выделил взаимодействие в области повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, подготовки профессиональных кадров, научно-методического сотрудничества и оперативного обмена информацией.

    По его словам, подписанный совместный план мероприятий имеет важное значение для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и расширения обмена опытом.

    Александр Куренков поблагодарил за теплый прием и высоко оценил уровень организации чемпионата мира.

    Он также выразил удовлетворение нынешним уровнем взаимодействия двух министерств и уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписание совместного плана мероприятий придадут дополнительный импульс расширению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.

    В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    По итогам встречи Кямаледдин Гейдаров и Александр Куренков подписали Совместный план мероприятий на 2027-2029 годы между Министерствами.

    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий
    МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий

    МЧС Азербайджана Азербайджано-российские отношения
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    Azərbaycan və Rusiya FHN-ləri arasında Birgə Tədbirlər Planı imzalanıb
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    Azerbaijan and Russia sign emergency cooperation plan for 2027–2029
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    44 filmi

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