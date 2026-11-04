МЧС Азербайджана и России подписали план мероприятий

Азербайджан и Россия подписали совместный план мероприятий на 2027-2029 годы в сфере чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с российской делегацией во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым, прибывшим в Азербайджан в связи с проведением в Баку XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Кямаледдин Гейдаров поприветствовал гостей и поблагодарил их за участие в чемпионате мира. Он подчеркнул значимость проведения этого мероприятия в Азербайджане и выразил уверенность, что соревнования будут способствовать укреплению профессиональных связей между спасателями стран - членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, обмену опытом и развитию пожарно-спасательного спорта.

Касаясь развития азербайджано-российских отношений, министр отметил успешное сотрудничество профильных структур двух стран в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, он выделил взаимодействие в области повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, подготовки профессиональных кадров, научно-методического сотрудничества и оперативного обмена информацией.

По его словам, подписанный совместный план мероприятий имеет важное значение для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и расширения обмена опытом.

Александр Куренков поблагодарил за теплый прием и высоко оценил уровень организации чемпионата мира.

Он также выразил удовлетворение нынешним уровнем взаимодействия двух министерств и уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписание совместного плана мероприятий придадут дополнительный импульс расширению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи Кямаледдин Гейдаров и Александр Куренков подписали Совместный план мероприятий на 2027-2029 годы между Министерствами.