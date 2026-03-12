İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 15:21
    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) təyyarəsi Lənkəranda eniş edib.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, humanitar yardımı daşıyan "İl-76" təyyarəsində 13 tondan çox olan humanitar yük dərman və tibbi ləvazimatları var.

    İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin yük maşınları humanitar yardımı qəbul etmək üçün Lənkəran aeroportuna gəliblər.

    Humanitar yardım yüklənmiş avtomobillər İrana göndərilmək üçün "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə yola salınacaq.

    Qeyd edək ki, martın 11-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarının İran İslam Respublikasından təxliyəsində göstərilən operativ köməyə, həmçinin ölkəsinin İrana göndərdiyi humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməsinə yaradılmış şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib
    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib
    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib
    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Vladimir Putin İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в Лянкяране

    Son xəbərlər

    15:41

    Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində Tədbirlər Planı imzalayıb

    Xarici siyasət
    15:37
    Foto

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:36

    İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyir

    Digər ölkələr
    15:25
    Foto

    Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    15:23

    Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıb

    Elm və təhsil
    15:21
    Foto

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    15:20

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    15:19

    Peskov: "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına ümidliyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti