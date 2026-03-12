Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта

Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник и старший советник главнокомандующего ВС Ирана Рахим Сафави.

"Я думаю, что эта война закончится до праздника Новруз. Моя точка зрения такова: США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут долго продолжать ее, если мы будем поддерживать непрерывность операций", - приводит его слова агентство ISNA.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.