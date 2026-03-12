Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 15:12
    Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта

    Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник и старший советник главнокомандующего ВС Ирана Рахим Сафави.

    "Я думаю, что эта война закончится до праздника Новруз. Моя точка зрения такова: США и Израиль не выдержат длительной войны и не смогут долго продолжать ее, если мы будем поддерживать непрерывность операций", - приводит его слова агентство ISNA.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər
    Rahim Safavi: US-Israel operation against Iran may end before March 21
