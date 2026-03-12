Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər
Region
- 12 mart, 2026
- 15:20
ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər.
"Report"un TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İran Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının köməkçisi və baş müşaviri Rəhim Səfəvi bildirib.
"Düşünürəm ki, bu müharibə Novruz bayramınadək bitəcək. Fikrimcə, əgər biz əməliyyatların fasiləsizliyini təmin etsək, ABŞ və İsrail uzunmüddətli müharibəyə tab gətirməyəcək və onu uzun müddət davam etdirə bilməyəcək", - ISNA agentliyi onun sözlərindən sitat gətirir.
Son xəbərlər
15:41
Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində Tədbirlər Planı imzalayıbXarici siyasət
15:37
Foto
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilibHadisə
15:36
İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürübDigər ölkələr
15:28
Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyirDigər ölkələr
15:25
Foto
Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edibEkologiya
15:23
Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıbElm və təhsil
15:21
Foto
İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edibRegion
15:20
Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilərRegion
15:19