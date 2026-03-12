İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 15:20
    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İran Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının köməkçisi və baş müşaviri Rəhim Səfəvi bildirib.

    "Düşünürəm ki, bu müharibə Novruz bayramınadək bitəcək. Fikrimcə, əgər biz əməliyyatların fasiləsizliyini təmin etsək, ABŞ və İsrail uzunmüddətli müharibəyə tab gətirməyəcək və onu uzun müddət davam etdirə bilməyəcək", - ISNA agentliyi onun sözlərindən sitat gətirir.

    Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 марта
    Rahim Safavi: US-Israel operation against Iran may end before March 21

