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    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 17:42
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasına qələbə ilə başlayıb

    Futzal üzrə Azərbaycan çempionu "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasının 2026/2027 mövsümündəki ilk oyununda Macarıstan təmsilçisi "Uypeşt"ə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Polşadakı "Prezero Arena"da baş tutan turnirin əsas mərhələsinin I turunun görüşü təmsilçimizin 5:4 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Qırmızı-ağlar"ın heyətində Oktay Rüstəmli het-trik edib. Digər qolları isə Fərid Ələkbərov və Kənan Manafov vurublar.

    Komanda növbəti oyununu sabah Bosniya və Herseqovinanın "Buba Mara" kollektivinə qarşı keçirəcək. Sözügedən matç saat 17:30-da başlayacaq.

    Oktay Rüstəmli Araz-Naxçıvan FK Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqası
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