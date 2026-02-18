İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "YouTube" platformasının işində problem yaranıb

    İKT
    • 18 fevral, 2026
    • 07:31
    YouTube platformasının işində problem yaranıb

    Bir neçə ölkədə "YouTube" platformasının işində problem yaşanıb.

    "Report" bu barədə "Downdetector" saytına istinadən xəbər verir.

    Ən çox şikayət - 20 mindən çox - ABŞ-dən daxil olub. İstifadəçilərin 18 %-i saytın işləməsində, 16 %-i videoların axınla izlənməsində problem yaşayıb, 56 %-ində isə tətbiq ümumiyyətlə işləməyib.

    "Downdetector"un məlumatına görə, xidmətin işində ciddi kəsintilər həmçinin Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya və Fransada da müşahidə olunur.

    Böyük Britaniyada 37 mindən çox istifadəçi platformanın işindən şikayət edib, Almaniyada təxminən 7 min, İtaliyada isə 5 mindən çox şikayət qeydə alınıb.

    problem platforma
    В работе YouTube произошел сбой

    Son xəbərlər

    08:00

    Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanına qeydiyyat prosesi başlayıb

    Elm və təhsil
    07:31

    "YouTube" platformasının işində problem yaranıb

    İKT
    07:05

    Masallının mərkəzində iki saat işıq olmayacaq

    Energetika
    06:32

    ABŞ-nin patrul təyyarəsi SEPAH-ın təlim keçirdiyi rayon üzərində kəşfiyyat aparıb

    Digər ölkələr
    06:07

    Nyu-Yorkun şimalında kilsədə partlayış olub, azı beş nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    05:40

    Vaşinqtonun sorğusu əsasında İsveçdə Rusiya vətəndaşı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Koloradoda yol qəzasında dörd nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    04:42

    Fransada daşqın nəticəsində 100 min hektardan çox ərazi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    04:04

    "USS Gerald R. Ford" ABŞ-nin Avropa Komandanlığının məsuliyyət zonasına daxil olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti