İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 12:24
    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin Jelka Tsviyanoviçlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb, ölkələr arasında münasibətlərin genişlənməsi qeyd edilib, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

    Jelka Tsviyanoviç ənənəvi olaraq keçirilən Qlobal Bakı Forumunda bir neçə dəfə iştirak etdiyini bildirib.

    Görüşdə XIII Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətinə toxunulub, bu tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu qeyd edilib.

    Forumda həmişə olduğu kimi bu dəfə də, xüsusilə dünyada hazırkı vəziyyət fonunda çox aktual qlobal məsələlərin müzakirə edildiyi vurğulanıb.

    İlham Əliyev Jelka Tsviyanoviç Qlobal Bakı Forumu

    Son xəbərlər

    12:38

    Azərbaycanda "Fərdi Məlumatın Mühafizəsi haqqında" qanun layihəsi  qüvvəyə minəcək

    İKT
    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti