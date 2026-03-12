Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 12:47
    Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины

    12 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

    Как сообщает Report, в ходе беседы президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Желькой Цвиянович, было отмечено расширение отношений между нашими странами, обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.

    Желька Цвиянович сказала, что несколько раз принимала участие в традиционном Глобальном Бакинском форуме.

    На встрече была затронута важность XIII Глобального Бакинского форума, отмечен высокий уровень организации этого мероприятия. Было подчеркнуто, что, как всегда, и на этот раз на форуме обсуждаются чрезвычайно актуальные глобальные вопросы, особенно на фоне нынешней ситуации в мире.

    Ильхам Алиев Желька Цвиянович Глобальный Бакинский форум
    Фото
    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev met with Member of Presidency of Bosnia and Herzegovina
