Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины
Внешняя политика
- 12 марта, 2026
- 12:47
12 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.
Как сообщает Report, в ходе беседы президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Желькой Цвиянович, было отмечено расширение отношений между нашими странами, обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.
Желька Цвиянович сказала, что несколько раз принимала участие в традиционном Глобальном Бакинском форуме.
На встрече была затронута важность XIII Глобального Бакинского форума, отмечен высокий уровень организации этого мероприятия. Было подчеркнуто, что, как всегда, и на этот раз на форуме обсуждаются чрезвычайно актуальные глобальные вопросы, особенно на фоне нынешней ситуации в мире.
Последние новости
13:02
Ерлан Аккенженов поручил усилить охрану энергетической инфраструктуры КазахстанаВ регионе
12:48
Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридораВнешняя политика
12:47
Фото
Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и ГерцеговиныВнешняя политика
12:46
Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписанВ регионе
12:43
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°Экология
12:42
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокамВ регионе
12:38
Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимостиВ регионе
12:35
Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиямиВнешняя политика
12:35