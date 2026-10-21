В ряде регионов Италии забастовки автоперевозчиков продлятся еще на неделю

Автоперевозчики в ряде регионов Италии, которые выступают против высоких цен на топливо, решили продлить забастовки еще на неделю.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

После встречи в Милане лидера профсоюза перевозчиков Сальваторе Беллы с министром транспорта Маттео Сальвини было принято решение о прекращении забастовки грузовиков в некоторых городах, в частности на Сицилии. В то же время в Кампании, а также в Базиликате, Калабрии, Молизе и в некоторых городах Апулии протест автоперевозчиков против высоких цен на топливо продолжается. Водители грузовиков пикетируют автомагистраль А1 "Рим–Неаполь", государственные трассы и отдельные дороги на юге Италии.

Забастовки негативно сказываются и на работе магазинов и супермаркетов, куда не поступают товары.

По данным медиа, с 21 октября автоперевозчикам начнут выплачивать налоговые кредиты, которые они ждали месяцами. Речь идет о 480 млн евро по заявкам до августа, к которым добавляются еще 60 млн евро за сентябрь и октябрь. А со следующего января будет выделено еще 590 млн евро на обновление автопарка.