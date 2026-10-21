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    Более половины европейских компаний планируют расширять бизнес в Азербайджане

    Бизнес
    • 21 октября, 2026
    • 11:02
    Более половины европейских компаний планируют расширять бизнес в Азербайджане

    Более половины компаний Европейского союза (57%) оценивают экономическую ситуацию в Азербайджане как удовлетворительную.

    Как передает Report, об этом заявила глава группы по подготовке отчета ЕС "Деловой климат: Азербайджан 2025/2026" Айтен Ахундова на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    По ее словам, общее восприятие деловой среды в стране также оценено как удовлетворительное.

    "Эти результаты в определенной степени схожи с прошлогодними, но и немного ниже. Причиной может быть геополитическая ситуация в регионе. Как и в прошлом году, наиболее позитивная динамика наблюдается в сфере политической и социальной стабильности. В числе положительных факторов также отмечается надежность и цена энергоресурсов, эффективность логистики, перевозок и связей", - сказала Ахундова.

    По ее словам, 42% европейских компаний считают таможенные процедуры сложными. 9% респондентов считают их чрезмерно сложными, 33% - достаточно сложными. Еще 36% заняли нейтральную позицию, а остальные оценили процедуры как благоприятные. Лишь 3% компаний считают таможенные процедуры удобными.

    Ахундова также сообщила, что 52% компаний планируют расширить свой бизнес в Азербайджане, 25% - сохранить текущее состояние в ближайшие годы. По ее словам, доля компаний, планирующих расширение, несколько снизилась по сравнению с прошлым годом, что в основном объясняется геополитической ситуацией.

    Айтен Ахундова Европейский союз (ЕС) Отношения Азербайджан-ЕС Бизнес-форум ЕС-Азербайджан
    Avropa şirkətlərinin 57 %-i Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti qənaətbəxş sayır
    More than half of European companies plan to expand business in Azerbaijan
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