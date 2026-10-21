Более половины европейских компаний планируют расширять бизнес в Азербайджане

Более половины компаний Европейского союза (57%) оценивают экономическую ситуацию в Азербайджане как удовлетворительную.

Как передает Report, об этом заявила глава группы по подготовке отчета ЕС "Деловой климат: Азербайджан 2025/2026" Айтен Ахундова на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

По ее словам, общее восприятие деловой среды в стране также оценено как удовлетворительное.

"Эти результаты в определенной степени схожи с прошлогодними, но и немного ниже. Причиной может быть геополитическая ситуация в регионе. Как и в прошлом году, наиболее позитивная динамика наблюдается в сфере политической и социальной стабильности. В числе положительных факторов также отмечается надежность и цена энергоресурсов, эффективность логистики, перевозок и связей", - сказала Ахундова.

По ее словам, 42% европейских компаний считают таможенные процедуры сложными. 9% респондентов считают их чрезмерно сложными, 33% - достаточно сложными. Еще 36% заняли нейтральную позицию, а остальные оценили процедуры как благоприятные. Лишь 3% компаний считают таможенные процедуры удобными.

Ахундова также сообщила, что 52% компаний планируют расширить свой бизнес в Азербайджане, 25% - сохранить текущее состояние в ближайшие годы. По ее словам, доля компаний, планирующих расширение, несколько снизилась по сравнению с прошлым годом, что в основном объясняется геополитической ситуацией.