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    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки

    Kультурная политика
    • 21 октября, 2026
    • 11:07
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки

    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки.

    Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр культуры Адиль Керимли, другие представители министерства, председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар, президент НАНА академик Иса Габиббейли, члены Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, а также писатели, поэты и гости.

    Отметим, что XII Бакинская международная книжная выставка продлится до 27 октября.

    В этом году почетными писателями выставки от Азербайджана стали Народный поэт Сабир Рустамханлы и детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных почетных гостей - писательница иранского происхождения Паринуш Сание и британский автор Даррен Симпсон.

    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки
    Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки

    Бакинская международная книжная выставка-ярмарка Иса Габиббейли Сабир Рустамханлы Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Адиль Керимли
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