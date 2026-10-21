Состоялось открытие XII Бакинской международной книжной выставки.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр культуры Адиль Керимли, другие представители министерства, председатель Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Анар, президент НАНА академик Иса Габиббейли, члены Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, а также писатели, поэты и гости.

Отметим, что XII Бакинская международная книжная выставка продлится до 27 октября.

В этом году почетными писателями выставки от Азербайджана стали Народный поэт Сабир Рустамханлы и детская писательница Рейхан Юсифгызы. Среди зарубежных почетных гостей - писательница иранского происхождения Паринуш Сание и британский автор Даррен Симпсон.