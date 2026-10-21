XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi açılıb
Mədəniyyət siyasəti
- 21 oktyabr, 2026
- 10:58
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XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilir.
"Report"un məlumatına görə, açılış mərasimində mədəniyyət naziri Adil Kərimli, nazirliyin digər rəsmiləri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti İsa Həbibbəyli, Milli Məclisin deputatları, diplomatik korpusun nümayəndələri, eləcə də yazıçılar, şairlər və digər qonaqlar iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, XXI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi oktyabrın 27-nə qədər davam edəcək.
Sərginin builki yerli fəxri yazarları Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı və uşaq yazıçısı Reyhan Yusifqızı, xarici yazarlardan isə iranəsilli yazıçı Pərinuş Sənii ilə Böyük Britaniya yazıçısı Darren Simpsondur.
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