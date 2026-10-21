Азербайджану предложили внедрить NCTS и статус "надежного партнера"

Азербайджану предлагается разработать новое законодательство об электронной торговле, ввести статус "надежного партнера" для добросовестных участников рынка, внедрить транзитную систему NCTS и привести акцизное налогообложение в соответствие с международной практикой.

Как сообщает Report, эти инициативы представил старший эксперт по международной торговле и вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) Мариус Бордалба на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

По его словам, финансируемый Европейским союзом проект по поддержке правительства Азербайджана в сфере торговли, переговоров о вступлении в ВТО, развития инфраструктуры качества и цифровизации стартовал в январе 2026 года и продлится до декабря 2027 года.

Проект охватывает три основных направления: разработку и реализацию торговой политики, развитие инфраструктуры качества и цифровую трансформацию. Второе направление включает стандартизацию, оценку соответствия, аккредитацию, метрологию и рыночный надзор.

В настоящее время эксперты проекта помогают Министерству экономики Азербайджана оценить нормативно-правовую базу электронной торговли, выявить существующие пробелы и определить необходимость разработки нового законодательства.

К этой работе привлечены представители онлайн-площадок, компаний электронной коммерции, банков, платежных и финтех-компаний, курьерских и логистических операторов, а также организаций по защите прав потребителей.

"Для успешной реализации нашей деятельности крайне важно участие и активное вовлечение частного сектора. Чтобы поставить диагноз, нам необходимо понимать реальную ситуацию", - подчеркнул Бордалба.

В сфере инфраструктуры качества проект предусматривает разработку единой национальной концепции, а также стратегий в области стандартизации, аккредитации и метрологии до 2036 года. Планируются также модернизация системы рыночного надзора и внедрение новых национальных стандартов.

Бордалба также сообщил, что проект оказывает поддержку Государственному таможенному комитету Азербайджана в работе по присоединению страны к Конвенции об общей процедуре транзита.