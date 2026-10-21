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    Азербайджану предложили внедрить NCTS и статус "надежного партнера"

    Финансы
    • 21 октября, 2026
    • 11:13
    Азербайджану предложили внедрить NCTS и статус надежного партнера

    Азербайджану предлагается разработать новое законодательство об электронной торговле, ввести статус "надежного партнера" для добросовестных участников рынка, внедрить транзитную систему NCTS и привести акцизное налогообложение в соответствие с международной практикой.

    Как сообщает Report, эти инициативы представил старший эксперт по международной торговле и вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) Мариус Бордалба на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    По его словам, финансируемый Европейским союзом проект по поддержке правительства Азербайджана в сфере торговли, переговоров о вступлении в ВТО, развития инфраструктуры качества и цифровизации стартовал в январе 2026 года и продлится до декабря 2027 года.

    Проект охватывает три основных направления: разработку и реализацию торговой политики, развитие инфраструктуры качества и цифровую трансформацию. Второе направление включает стандартизацию, оценку соответствия, аккредитацию, метрологию и рыночный надзор.

    В настоящее время эксперты проекта помогают Министерству экономики Азербайджана оценить нормативно-правовую базу электронной торговли, выявить существующие пробелы и определить необходимость разработки нового законодательства.

    К этой работе привлечены представители онлайн-площадок, компаний электронной коммерции, банков, платежных и финтех-компаний, курьерских и логистических операторов, а также организаций по защите прав потребителей.

    "Для успешной реализации нашей деятельности крайне важно участие и активное вовлечение частного сектора. Чтобы поставить диагноз, нам необходимо понимать реальную ситуацию", - подчеркнул Бордалба.

    В сфере инфраструктуры качества проект предусматривает разработку единой национальной концепции, а также стратегий в области стандартизации, аккредитации и метрологии до 2036 года. Планируются также модернизация системы рыночного надзора и внедрение новых национальных стандартов.

    Бордалба также сообщил, что проект оказывает поддержку Государственному таможенному комитету Азербайджана в работе по присоединению страны к Конвенции об общей процедуре транзита.

    Всемирная торговая организация (ВТО) Отношения Азербайджан-ЕС Электронная торговля Финтех-технологии
    Azərbaycana NCTS və etibarlı tərəfdaş statusunu tətbiq etmək təklif olunub
    Azerbaijan invited to implement NCTS, adopt trusted partner status
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