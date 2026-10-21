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    Айтен Ахундова: Зангезурский коридор может привлечь больше грузов, чем альтернативные маршруты

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 11:09
    Айтен Ахундова: Зангезурский коридор может привлечь больше грузов, чем альтернативные маршруты

    Зангезурский коридор благодаря коротким срокам транзита может привлечь больше грузов, чем альтернативные маршруты.

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель группы Бизнес-форума ЕС - Азербайджан на 2024-2026 годы Айтен Ахундова при представлении отчета "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/2026" в Баку.

    По ее словам, Турции также может потребоваться расширение портовых мощностей. При этом сохраняется неопределенность относительно сроков открытия коридора, условий его работы и геополитической обстановки.

    Ахундова также отметила, что импортные пошлины остаются высокими, а таможенные процедуры - сложными. Среди необходимых мер она назвала внедрение риск-ориентированного подхода, признание международных сертификатов, а также интеграцию таможенных систем с корпоративными системами планирования ресурсов (ERP) через программные интерфейсы (API).

    Айтен Ахундова Зангезурский коридор Отношения Азербайджан-ЕС Транспортный сектор
    Zəngəzur dəhlizinin alternativlərindən daha çox yük cəlb edəcəyi gözlənilir
    Aytan Akhundova: Zangazur Corridor could attract more cargo than alternative routes
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