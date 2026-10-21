Ульви Мехдиев: Около 10% населения планеты обслуживается по модели ASAN Xidmət

В настоящее время 52 страны, с которыми ведется активное сотрудничество, изучают опыт ASAN Xidmət.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев на мероприятии, посвященном 5-летию Инновационного центра развития ASAN.

Он отметил, что созданная в Азербайджане модель ASAN Xidmət уже превратилась в обширную сеть, обслуживающую сотни миллионов людей по всему миру: "В шести странах более 600 сервисных центров работают с использованием опыта ASAN Xidmət. Эти центры обслуживают около 800 млн человек, что примерно составляет 10% населения мира".

Мехдиев подчеркнул, что экспорт ASAN Xidmət означает распространение этой модели в других странах, а также передачу знаний и опыта Азербайджана международным партнерам: "Инновационный центр развития ASAN - это открытая платформа для тренеров и обучающих компаний, работающих по всей стране, и он не ставит целью конкуренцию с другими участниками рынка".