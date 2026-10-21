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    Ульви Мехдиев: Около 10% населения планеты обслуживается по модели ASAN Xidmət

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 11:22
    Ульви Мехдиев: Около 10% населения планеты обслуживается по модели ASAN Xidmət

    В настоящее время 52 страны, с которыми ведется активное сотрудничество, изучают опыт ASAN Xidmət.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев на мероприятии, посвященном 5-летию Инновационного центра развития ASAN.

    Он отметил, что созданная в Азербайджане модель ASAN Xidmət уже превратилась в обширную сеть, обслуживающую сотни миллионов людей по всему миру: "В шести странах более 600 сервисных центров работают с использованием опыта ASAN Xidmət. Эти центры обслуживают около 800 млн человек, что примерно составляет 10% населения мира".

    Мехдиев подчеркнул, что экспорт ASAN Xidmət означает распространение этой модели в других странах, а также передачу знаний и опыта Азербайджана международным партнерам: "Инновационный центр развития ASAN - это открытая платформа для тренеров и обучающих компаний, работающих по всей стране, и он не ставит целью конкуренцию с другими участниками рынка".

    Ульви Мехдиев ASAN Xidmət
    Ülvi Mehdiyev: Hazırda 52 ölkə ASAN xidmət təcrübəsini öyrənir
    Ulvi Mehdiyev: 52 countries study Azerbaijan's ASAN Service model
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