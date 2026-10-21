Айтян Ахундова: Отсутствие норм страхования в транспортном законе создает риски для перевозчиков Азербайджана

В новом законе Азербайджана о транспортно-экспедиторской деятельности отсутствует полноценный механизм страхового обеспечения.

Как сообщает Report, об этом заявила глава группы по подготовке отчета "Деловой климат в ЕС: Азербайджан 2025/2026" Айтян Ахундова в рамках Q&A сессии на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, проходящем в Баку.

"Недавно принятый в Азербайджане закон в сфере транспортной экспедиции нуждается в доработке в части страхового обеспечения. В данном документе не предусмотрены положения, которые регулировали бы обязательное наличие страхового полиса для компаний, осуществляющих логистическую и экспедиторскую деятельность", - отметила А. Ахундова.

Она отметила, что, несмотря на наличие в новом нормативно-правовом акте ряда положительных и способствующих развитию бизнеса положений, отсутствие четкой регламентации в области страхования формирует значительные риски для участников рынка.

"В сложившихся условиях при повреждении или потере груза в процессе транспортировки полную финансовую ответственность вынуждены нести непосредственно перевозчики, лишенные возможности заблаговременно обеспечить себе полноценную страховую защиту. Участники рынка убеждены, что введение норм об обязательном страховом полисе, а также более широкое участие страны в международных отраслевых конвенциях необходимы для защиты интересов отечественных перевозчиков и укрепления конкурентных позиций логистического сектора Азербайджана", - добавила эксперт.