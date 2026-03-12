NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb
- 12 mart, 2026
- 12:27
Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlər qrupu NEQSOL Holding, "Association for Talent Development" (ATD) tərəfindən təqdim olunan "BEST Award 2026" mükafatının qalibi elan edilib. Bu mükafatla biznes strategiyası ilə uzlaşdırılmış və şirkət miqyasında həyata keçirilən istedadların inkişafı təşəbbüsləri vasitəsilə yüksək nəticələr göstərən təşkilatlar təltif edilir.
Bu tanınma NEQSOL Holding-in müxtəlif biznes istiqamətlərində davamlı öyrənmə və liderlik inkişafı mədəniyyətinin formalaşdırılmasına sadiqliyini bir daha təsdiqləyir. Şirkət üçün insan kapitalının inkişafı uzunmüddətli biznes uğurunun əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab olunur.
Bu strategiyanın əsas elementlərindən biri qrupun strukturlaşdırılmış liderlik inkişafı ekosistemidir. Buraya "Succession Readiness Program", "Leadership Journey Program" və "Leadership Excellence & Acceleration Program" (LEAP) daxildir. Bu proqramlar liderlik bacarıqlarını gücləndirməyə və təşkilatda idarəetmə davamlılığını təmin etməyə yönəlib. Korporativ idarəetmə çərçivəsində isə yüksək rəhbərliyin performans göstəricilərinin 10 %-i varislik planlaşdırılması və liderlik inkişafı nəticələri ilə əlaqələndirilib, bu da rəhbərliyin istedadların inkişafına görə məsuliyyətini daha da gücləndirir.
"NEQSOL Holding-də inanırıq ki, davamlı biznes nəticələri yalnız o halda mümkündür ki, təşkilatlar öz insanlarına sistemli və strateji şəkildə investisiya etsin, – deyə NEQSOL Holding Azərbaycan ofisinin rəhbəri İmran Əhmədzadə bildirib. - Bu tanınma göstərir ki, liderlik inkişafı, rəqəmsal öyrənmə və istedadların inkişafına yönəlmiş inteqrasiya olunmuş yanaşmamız bizneslərimizi gücləndirməyə və əməkdaşlarımızı gələcəyin çağırışlarına hazırlamağa kömək edir".
Bu ekosistemi dəstəkləyən əsas platformalardan biri NEQSOL Academy-dir. Bu, şirkətin dünya üzrə əməkdaşları üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmsal öyrənmə və qarşılıqlı əlaqə platformasıdır. Platforma süni intellekt əsaslı, fərdiləşdirilmiş və çoxdilli öyrənmə trayektoriyaları təqdim edir və bunlar mentorluq, kouçinq, daxili sertifikatlaşdırma və layihə əsaslı öyrənmə ilə dəstəklənir.
Daxili proqramlarla yanaşı, holdinq fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə gələcək istedadların inkişafına da investisiya edir. "Qwasar Silicon Valley" ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində yaradılmış Peerstack Academy layihə əsaslı yanaşma ilə "full-stack" proqramlaşdırma və rəqəmsal bacarıqlar üzrə təlimlər təqdim edir. PARLA Təqaüd və İnkişaf Proqramı isə əsasən STEM və biznes sahələrində karyera qurmaq istəyən tələbə qızlara təqaüdlər, mentorluq, təcrübə proqramları və peşəkar inkişaf imkanları ilə dəstəkləyir.
"NEQSOL Holding-də istedadların inkişafı birdəfəlik təşəbbüs deyil. Bu, əməkdaşlarımıza yönəlmiş davamlı öhdəlikdir, - deyə NEQSOL Holding-in İnsan Kapitalı üzrə Baş direktoru Meriç Tunç bildirib. -Məlumatlara əsaslanan yanaşmanı, qabaqcıl öyrənmə texnologiyalarını və aparıcı beynəlxalq institutlarla tərəfdaşlıqları birləşdirərək, əməkdaşlarımızın gələcəyə hazır olmasını təmin edir və eyni zamanda biznes nəticələrinə birbaşa töhfə veririk".
"Bu tanınma korporativ Akademiya komandamızın peşəkarlığının və fədakarlığının göstəricisidir, – deyə NEQSOL Holding-də Təlim və inkişaf üzrə rəhbər Dilara Cəfərli bildirib. - Bizim məqsədimiz liderlik bacarıqlarını gücləndirən, rəqəmsal transformasiyanı dəstəkləyən və təşkilatımızın uzunmüddətli dayanıqlığını artıran öyrənmə mühiti yaratmaqdır".
NEQSOL Holding enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar, tikinti və mədən sənayesi sahələrində 11 ölkədə fəaliyyət göstərən və 20 000-dən çox əməkdaşı olan beynəlxalq şirkətlər qrupudur.