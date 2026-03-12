İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Paşinyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyasında Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad olmayacaq

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 12:43
    Ermənistanın yeni Konstitusiyasında Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad olmayacaq.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib.

    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости
    Pashinyan: Armenia's new Constitution will omit reference to Declaration of Independence

