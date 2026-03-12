Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 12:38
    Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

    В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    "В новой Конституции не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. И я объясню почему. Потому что Декларация о независимости сконструирована на логике конфликта. Не можем мы идти по логике конфликта и строить независимое государство", - отметил он.

    Paşinyan: Ermənistanın yeni Konstitusiyasında Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad olmayacaq
    Pashinyan: Armenia's new Constitution will omit reference to Declaration of Independence
    Ты - Король

    Лента новостей