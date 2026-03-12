Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости
В регионе
- 12 марта, 2026
- 12:38
В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"В новой Конституции не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. И я объясню почему. Потому что Декларация о независимости сконструирована на логике конфликта. Не можем мы идти по логике конфликта и строить независимое государство", - отметил он.
Последние новости
12:48
Бинали Йылдырым: Геополитическая раздробленность повышает значимость Зангезурского коридораВнешняя политика
12:47
Фото
Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и ГерцеговиныВнешняя политика
12:46
Пашинян: Мирный договор с Азербайджаном обязательно будет подписанВ регионе
12:43
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 14°Экология
12:42
Четырех исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокамВ регионе
12:38
Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимостиВ регионе
12:35
Татьяна Валовая: Международные проблемы можно решить только совместными усилиямиВнешняя политика
12:35
Франсиско Гамбоа: Мир переживает рост геополитической напряженностиДругие страны
12:29
Фото