Пашинян: В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости

В новой Конституции Армении не будет отсылки к Декларации независимости.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"В новой Конституции не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. И я объясню почему. Потому что Декларация о независимости сконструирована на логике конфликта. Не можем мы идти по логике конфликта и строить независимое государство", - отметил он.