    ИКТ
    • 18 февраля, 2026
    • 06:54
    В работе YouTube произошел сбой

    Пользователи в нескольких странах зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

    Больше всего жалоб приходится на США - свыше 320 тыс., 18% пользователей сообщили о проблемах в работе сайта, 16% - с потоковым просмотром видео, у 56% не работает приложение.

    По информации Downdetector, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.

    В Великобритании свыше 37 тыс. пользователей пожаловались на работу видеохостинга, в Германии около 7 тыс., в Италии более 5 тыс.

