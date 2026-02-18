В работе YouTube произошел сбой
ИКТ
- 18 февраля, 2026
- 06:54
Пользователи в нескольких странах зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Больше всего жалоб приходится на США - свыше 320 тыс., 18% пользователей сообщили о проблемах в работе сайта, 16% - с потоковым просмотром видео, у 56% не работает приложение.
По информации Downdetector, значительные перебои в работе сервиса также наблюдаются в Великобритании, Германии, Италии и Франции.
В Великобритании свыше 37 тыс. пользователей пожаловались на работу видеохостинга, в Германии около 7 тыс., в Италии более 5 тыс.
