В Баку обсудили подготовку к WUF13 и World Environment Day

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 09:41
    Заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций и руководитель программы UN-Habitat Анаклаудия Россбах в ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашадом Исмаиловым обсудила подготовку к Всемирному форуму городов (WUF13).

    Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, стороны также обсудили направления сотрудничества в области охраны окружающей среды и перспективы на будущее.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к WUF13 и Всемирному дню окружающей среды (World Environment Day), которые пройдут в Азербайджане.

    Напомним, что Всемирный форум городов пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. World Environment Day Азербайджан будет принимать 5 июня 2026 года, мероприятие будет посвящено проблеме изменения климата.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunub
