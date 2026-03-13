В Баку обсудили подготовку к WUF13 и World Environment Day

Заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций и руководитель программы UN-Habitat Анаклаудия Россбах в ходе встречи с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашадом Исмаиловым обсудила подготовку к Всемирному форуму городов (WUF13).

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, стороны также обсудили направления сотрудничества в области охраны окружающей среды и перспективы на будущее.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к WUF13 и Всемирному дню окружающей среды (World Environment Day), которые пройдут в Азербайджане.

Напомним, что Всемирный форум городов пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. World Environment Day Азербайджан будет принимать 5 июня 2026 года, мероприятие будет посвящено проблеме изменения климата.