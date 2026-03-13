Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    На Солнце вечером ожидаются слабые и средние магнитные бури

    Это интересно
    • 13 марта, 2026
    • 09:28
    На Солнце вечером ожидаются слабые и средние магнитные бури

    Геомагнитные возмущения от корональной дыры на Солнце ожидаются в пятницу вечером, возможны слабые и средние магнитные бур.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    "В течение суток по прогнозу должен начаться рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

    Отмечается, что источником ожидающихся возмущений является довольно крупная корональная дыра несколько странной формы, похожая на "гигантский разлом" от южного до северного полюса Солнца. Дыра существует на Солнце достаточно давно и месяц назад уже проходила по видимой стороне солнечного диска.

    Геомагнитные бури на Солнце
