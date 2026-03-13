Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2026)
- 13 марта, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9556 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,1356 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9556
|
100 российских рублей
|
2,1356
|
1 австралийский доллар
|
1,2008
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1141
|
1 чешская крона
|
0,0800
|
1 китайский юань
|
0,2469
|
1 датская крона
|
0,2617
|
1 грузинский лари
|
0,6244
|
1 гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 индийская рупия
|
0,0184
|
1 британский фунт
|
2,2664
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1815
|
1 швейцарский франк
|
2,1605
|
1 израильский шекель
|
0,5411
|
1 канадский доллар
|
1,2459
|
1 кувейтский динар
|
5,5321
|
100 казахстанских тенге
|
0,3466
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4996
|
1 молдавский лей
|
0,0981
|
1 норвежская крона
|
0,1748
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6075
|
1 польский злотый
|
0,4578
|
1 румынский лей
|
0,3839
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3287
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3176
|
1 Турецкая лира
|
0,0385
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0384
|
100 Японских йен
|
1,0659
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9912
|
Золото
|
8678,1090
|
Серебро
|
143,4055
|
Платина
|
3645,6840
|
Палладий
|
2774,6975