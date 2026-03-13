Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9556 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,4%, до 2,1356 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9556

    100 российских рублей

    2,1356

    1 австралийский доллар

    1,2008

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1141

    1 чешская крона

    0,0800

    1 китайский юань

    0,2469

    1 датская крона

    0,2617

    1 грузинский лари

    0,6244

    1 гонконгский доллар

    0,2172

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2664

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1815

    1 швейцарский франк

    2,1605

    1 израильский шекель

    0,5411

    1 канадский доллар

    1,2459

    1 кувейтский динар

    5,5321

    100 казахстанских тенге

    0,3466

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,4996

    1 молдавский лей

    0,0981

    1 норвежская крона

    0,1748

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4578

    1 румынский лей

    0,3839

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3287

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4530

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3176

    1 Турецкая лира

    0,0385

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0384

    100 Японских йен

    1,0659

    1 Новозеландский доллар

    0,9912

    Золото

    8678,1090

    Серебро

    143,4055

    Платина

    3645,6840

    Палладий

    2774,6975
