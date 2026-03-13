Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Global Baku Forum
    Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran Global Baku Forum

    CBA currency exchange rates (13.03.2026)

    Finance
    • 13 March, 2026
    • 09:19
    CBA currency exchange rates (13.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.3% to 1.9556 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.4% to 2.1356 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9556

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1356

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2008

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1141

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0800

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2469

    1 DKK (Danish krone)

    0.2617

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6244

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2172

    1 INR (Indian rupee)

    0.0184

    1 GBP (British pound)

    2.2664

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1815

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1605

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5411

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2459

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5321

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3466

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.4996

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0981

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1748

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6075

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4578

    1 RON (Romanian leu)

    0.3839

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3287

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4530

    1 SDR (IMF)

    2.3176

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0385

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0384

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0659

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9912

    Gold (1 ounce)

    8,678.1090

    Silver (1 ounce)

    143.4055

    Platinum (1 ounce)

    3,645.6840

    Palladium (1 ounce)

    2,774.6975
    Central Bank currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2026)

    Latest News

    10:20

    US temporarily allows sale of Russian oil stranded at sea

    Other countries
    10:14

    Wu Hongbo: China offers its approaches to global governance

    Foreign policy
    10:06

    Serbia plans to build large nuclear power plant by 2041, Vucic says

    Other countries
    10:01

    Second day of 13th Global Baku Forum gets underway

    Foreign policy
    09:52

    Italy to use about 10 million barrels from strategic oil reserves

    Energy
    09:48

    US opens unfair trade practices probe of 60 countries over forced labor

    Other countries
    09:45

    Azeri Light crude rises to $105.58 per barrel on global markets

    Energy
    09:30

    Pentagon lost refueling aircraft over Iraq

    Other countries
    09:19

    CBA currency exchange rates (13.03.2026)

    Finance
    All News Feed