CBA currency exchange rates (13.03.2026)
- 13 March, 2026
- 09:19
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.3% to 1.9556 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.4% to 2.1356 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9556
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1356
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2008
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5961
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1141
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0800
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2469
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2617
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6244
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2172
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0184
|
1 GBP (British pound)
|
2.2664
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1815
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1605
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5411
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2459
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5321
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3466
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.4996
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0981
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1748
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6075
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4578
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3839
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0167
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3287
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4530
|
1 SDR (IMF)
|
2.3176
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0385
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0384
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0659
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9912
|
Gold (1 ounce)
|
8,678.1090
|
Silver (1 ounce)
|
143.4055
|
Platinum (1 ounce)
|
3,645.6840
|
Palladium (1 ounce)
|
2,774.6975