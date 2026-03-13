Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)
- 13 mart, 2026
- 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9556 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1356 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9556
|
100 Rusiya rublu
|
2,1356
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2008
|
1 Belarus rublu
|
0,5961
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1141
|
1 Çexiya kronu
|
0,0800
|
1 Çin yuanı
|
0,2469
|
1 Danimarka kronu
|
0,2617
|
1 Gürcü larisi
|
0,6244
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2172
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0184
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2664
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1815
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1605
|
1 İsrail şekeli
|
0,5411
|
1 Kanada dolları
|
1,2459
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5321
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3466
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4996
|
1 Moldova leyi
|
0,0981
|
1 Norveç kronu
|
0,1748
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6075
|
1 Polşa zlotası
|
0,4578
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3839
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3287
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3176
|
Türk lirəsi
|
0,0385
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0384
|
Yapon yeni
|
1,0659
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9912
|
Qızıl
|
8678,1090
|
Gümüş
|
143,4055
|
Platin
|
3645,6840
|
Palladium
|
2774,6975