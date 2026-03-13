İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Maliyyə
    • 13 mart, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9556 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,1356 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9556

    100 Rusiya rublu

    2,1356

    1 Avstraliya dolları

    1,2008

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1141

    1 Çexiya kronu

    0,0800

    1 Çin yuanı

    0,2469

    1 Danimarka kronu

    0,2617

    1 Gürcü larisi

    0,6244

    1 Honq Konq dolları

    0,2172

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2664

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1815

    1 İsveçrə frankı

    2,1605

    1 İsrail şekeli

    0,5411

    1 Kanada dolları

    1,2459

    1 Küveyt dinarı

    5,5321

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3466

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,4996

    1 Moldova leyi

    0,0981

    1 Norveç kronu

    0,1748

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6075

    1 Polşa zlotası

    0,4578

    1 Rumıniya leyi

    0,3839

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3287

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3176

    Türk lirəsi

    0,0385

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0384

    Yapon yeni

    1,0659

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9912

    Qızıl

    8678,1090

    Gümüş

    143,4055

    Platin

    3645,6840

    Palladium

    2774,6975
    Azərbaycan manatı ABŞ dolları Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2026)
    CBA currency exchange rates (13.03.2026)

    Son xəbərlər

    10:02

    Mikayıl Cabbarov Orta Dəhlizin regional inteqrasiyada rolundan danışıb

    Biznes
    09:59

    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Xarici siyasət
    09:52

    XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:41
    Foto

    Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir il ərzində 12 898 sayda müxtəlif tibbi xidmətlər göstərilib

    Sağlamlıq
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Energetika
    09:30

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir

    Komanda
    09:24
    Foto

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunub

    Ekologiya
    09:22

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti