Борцы греко-римского стиля Азербайджана стартуют на ЧЕ U-23 в Сербии
- 13 марта, 2026
- 09:32
В сербском Зренянине продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.
Как сообщает корреспондент Report из Зренянина, в пятый день соревнований на ковер выйдут азербайджанские борцы греко-римского стиля.
В квалификации Фарид Садыглы (55 кг) встретится с чехом Филипом Бартошиком, Илькин Гурбанов (63 кг) - с турком Энесом Улькю, Раван Нуриев (77 кг) - с белорусом Кириллом Валевским, Айхан Марданов (130 кг) - с греком Ахиллесом Хрисидисом. Саид Ахундзаде (87 кг) начнет выступление с 1/8 финала, где его соперником станет румын Патрик Юлиан Гордан.
В женской борьбе за золотую медаль поборется Рузанна Мамедова (62 кг). В финале ей предстоит схватка с россиянкой Аминой Танделовой.
Отметим, что на данный момент сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы 10 медалей.
Турнир завершится 15 марта.