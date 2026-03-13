Борцы греко-римского стиля Азербайджана стартуют на ЧЕ U-23 в Сербии

В сербском Зренянине продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает корреспондент Report из Зренянина, в пятый день соревнований на ковер выйдут азербайджанские борцы греко-римского стиля.

В квалификации Фарид Садыглы (55 кг) встретится с чехом Филипом Бартошиком, Илькин Гурбанов (63 кг) - с турком Энесом Улькю, Раван Нуриев (77 кг) - с белорусом Кириллом Валевским, Айхан Марданов (130 кг) - с греком Ахиллесом Хрисидисом. Саид Ахундзаде (87 кг) начнет выступление с 1/8 финала, где его соперником станет румын Патрик Юлиан Гордан.

В женской борьбе за золотую медаль поборется Рузанна Мамедова (62 кг). В финале ей предстоит схватка с россиянкой Аминой Танделовой.

Отметим, что на данный момент сборная Азербайджана завоевала на чемпионате Европы 10 медалей.

Турнир завершится 15 марта.