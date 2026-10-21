Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения с Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении.

Как сообщает Report, соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана было подписано 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.