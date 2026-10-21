Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном
Инфраструктура
- 21 октября, 2026
- 17:11
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения с Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении.
Как сообщает Report, соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана было подписано 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.
Prezident "Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi"ni təsdiqləyib
Ilham Aliyev approves agreement on road transport links with Kyrgyzstan
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