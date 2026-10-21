Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 17:11
    Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения с Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении.

    Как сообщает Report, соглашение между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана было подписано 31 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата.

    Ильхам Алиев Азербайджано-кыргызские отношения
    Prezident "Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi"ni təsdiqləyib
    Ilham Aliyev approves agreement on road transport links with Kyrgyzstan
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