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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Prezident "Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi"ni təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 17:08
    Prezident Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişini təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd bu il iyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində imzalanıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi
    Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном
    Ilham Aliyev approves agreement on road transport links with Kyrgyzstan
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