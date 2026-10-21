Prezident "Azərbaycan-Qırğızıstan avtomobil əlaqələri sazişi"ni təsdiqləyib
İnfrastruktur
- 21 oktyabr, 2026
- 17:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, sənəd bu il iyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində imzalanıb.
Ильхам Алиев утвердил соглашение об автосообщении с Кыргызстаном
Ilham Aliyev approves agreement on road transport links with Kyrgyzstan
Son xəbərlər
18:36
Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dirRegion
18:33
Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşübDiaspor
18:20
APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedirDigər ölkələr
18:18
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
18:11
Foto
Video
Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirikDiaspor
18:08
Foto
Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilirHərbi
18:08
FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaqFutbol
17:54
Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunubXarici siyasət
17:54
"Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılırDigər ölkələr