Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

Одновременно с процессом собственной модернизации Китай на фоне нынешней турбулентности и неопределенности в мире стремится предложить свои идеи и подходы к глобальному управлению.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель правительства Китая по европейским делам в 2019–2025 годах Ву Хонгбо в ходе панельной дискуссии в рамках Глобального Бакинского форума. Ранее он занимал должность заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам (2012–2017), а также был послом Китая в Германии (2009–2012).

По его словам, для Китая богатые и бедные, большие и малые государства равны.

"В особенности развивающиеся страны, государства без выхода к морю и малые островные государства обладают тем же суверенитетом и равными правами, что и развитые страны", - сказал он.

Хонгбо подчеркнул, что Китай выступил с рядом инициатив для международного сообщества, охватывающих различные аспекты международного права и взаимодействия между странами.

"Верховенство международного права -это чрезвычайно важно. Когда мы говорим об этом элементе, мы имеем в виду правовую систему, основанную на Уставе ООН и международных конвенциях. Думаю, ни одна страна в мире не хочет возвращения к закону джунглей", - подчеркнул он.