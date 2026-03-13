Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 09:56
    Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

    Одновременно с процессом собственной модернизации Китай на фоне нынешней турбулентности и неопределенности в мире стремится предложить свои идеи и подходы к глобальному управлению.

    Как передает Report, об этом заявил специальный представитель правительства Китая по европейским делам в 2019–2025 годах Ву Хонгбо в ходе панельной дискуссии в рамках Глобального Бакинского форума. Ранее он занимал должность заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам (2012–2017), а также был послом Китая в Германии (2009–2012).

    По его словам, для Китая богатые и бедные, большие и малые государства равны.

    "В особенности развивающиеся страны, государства без выхода к морю и малые островные государства обладают тем же суверенитетом и равными правами, что и развитые страны", - сказал он.

    Хонгбо подчеркнул, что Китай выступил с рядом инициатив для международного сообщества, охватывающих различные аспекты международного права и взаимодействия между странами.

    "Верховенство международного права -это чрезвычайно важно. Когда мы говорим об этом элементе, мы имеем в виду правовую систему, основанную на Уставе ООН и международных конвенциях. Думаю, ни одна страна в мире не хочет возвращения к закону джунглей", - подчеркнул он.

    Глобальный Бакинский форум глобальное управление Ву Хонгбо
    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir
    Wu Hongbo: China offers its approaches to global governance
    Ты - Король

    Последние новости

    10:29

    Джаббаров: Средний коридор является важным инструментом укрепления региональной интеграции

    Бизнес
    10:27

    Элдор Арипов: Китай стал ключевым торговым партнером стран Центральной Азии

    Внешняя политика
    10:23

    Системы ПВО НАТО перехватили третью иранскую баллистическую ракету над Аданой

    В регионе
    10:07

    Брунер: Есть потенциал для расширения сотрудничества ЕС-Армения по безопасности

    В регионе
    10:06

    "Узбекнефтегаз" получил приток газа из скважины на Устюрте

    В регионе
    09:56

    Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

    Другие страны
    09:55

    Цены на нефть марки Brent составили $100,35 за баррель

    Энергетика
    09:54

    Начался второй день XIII Глобального Бакинского форума

    Внешняя политика
    09:41
    Фото

    В Баку обсудили подготовку к WUF13 и World Environment Day

    Экология
    Лента новостей