İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 09:59
    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Çin dünyada indiki turbulentlik və qeyri-müəyyənlik fonunda qlobal idarəetməyə öz ideyalarını və yanaşmalarını təklif etməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu 2019–2025-ci illərdə Çin hökumətinin Avropa məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi olan Vu Honqbo XIII Bakı Qlobal Forumu çərçivəsində panel müzakirəsi zamanı bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Çin üçün zəngin və kasıb, böyük və kiçik dövlətlər bərabərdir: "Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr, dənizə çıxışı olmayan dövlətlər və kiçik ada dövlətləri inkişaf etmiş ölkələrlə eyni suverenliyə və bərabər hüquqlara malikdir".

    V.Honqbo vurğulayıb ki, Çin beynəlxalq ictimaiyyət üçün beynəlxalq hüququn və ölkələr arasında qarşılıqlı əlaqənin müxtəlif aspektlərini əhatə edən bir sıra təşəbbüslərlə çıxış edib:

    "Beynəlxalq hüququn aliliyi - bu son dərəcə vacibdir. Bu element haqqında danışarkən biz BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq konvensiyalara əsaslanan hüquq sistemini nəzərdə tuturuq. Düşünürəm ki, dünyada heç bir ölkə cəngəllik qanununa qayıtmaq istəmir".

    Qeyd edək ki, daha əvvəl o, BMT-nin iqtisadi və sosial məsələlər üzrə baş katibinin müavini (2012–2017) vəzifəsini tutub, həmçinin Çinin Almaniyadakı səfiri (2009–2012) olub.

    Vu Honqbo Bakı Qlobal Forumu
    Ву Хонгбо: Китай предлагает свои подходы к глобальному управлению

    Son xəbərlər

    10:02

    Mikayıl Cabbarov Orta Dəhlizin regional inteqrasiyada rolundan danışıb

    Biznes
    09:59

    Vu Honqbo: Çin qlobal idarəetməyə öz yanaşmalarını təklif edir

    Xarici siyasət
    09:52

    XIII Qlobal Bakı Forumunun ikinci günü keçirilir

    Xarici siyasət
    09:41
    Foto

    Laçın Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir il ərzində 12 898 sayda müxtəlif tibbi xidmətlər göstərilib

    Sağlamlıq
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 105 dolları keçib

    Energetika
    09:30

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Lənkəran" öz meydanında "Quba"nı qəbul edir

    Komanda
    09:24
    Foto

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Ətraf Mühit Gününə hazırlıq müzakirə olunub

    Ekologiya
    09:22

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi FIBA Çempionlar Kubokunda mübarizəyə başlayır

    Komanda
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (13.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti